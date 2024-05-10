Украина готовит десять новых бригад для противостояния российскому наступлению.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в интервью журналу The Economist.

"Одной из наиболее неотложных задач, стоящих перед генералом, является создание десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению. Хотя живая сила вызывает беспокойство с декабря, когда мобилизация в значительной степени застопорилась, генерал Павлюк настаивает на том, что основной проблемой является именно техника, а не люди", - пишет издание.

Часть этих новых сил будет задействована для защиты Киева, от идеи захвата которого, по словам Павлюка, РФ не отказалась.

Напомним, ранее в том же интервью командующий Павлюк заявил, что для Вооруженных сил Украины критическая фаза войны наступит в ближайшие восемь недель. По его словам, американская помощь только начинает поступать на фронт, поэтому РФ бросает в бой всю имеющуюся боеготовую технику.

Как мы писали, армия РФ начала наступление на севере Харьковской области. Эту информацию уже подтвердили Минобороны и президент Владимир Зеленский.