Президент Украины Владимир Зеленский обещает остановить российское наступление РФ после получения новых партий западного оружия.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой.

"На фронте сейчас у них инициатива. Это не секрет. Нам нужно остановить их и забрать инициативу в свои руки. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке государства", – сказал президент.

Он подтвердил, что РФ готовит наступление, накапливая силы к северу от Украины и на востоке. Но отметил, что у россиян "не так все хорошо, как они считали".

"Это не то, чтобы я хотел поднять вам настроение. Это реалии", – заявил Зеленский.

Ранее украинские военные говорили,что ВСУ сейчас не хватает не столько оружия, сколько людей.

Также военный предрек поражение на фронте, если Украина не мобилизует людей и ресурсы. По его мнению, общество "из последних сил пытается хвататься за быт, максимально похожий на довоенный".

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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