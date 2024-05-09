Зеленский пообещал остановить российское наступление после получения западного оружия
Президент Украины Владимир Зеленский обещает остановить российское наступление РФ после получения новых партий западного оружия.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой.
"На фронте сейчас у них инициатива. Это не секрет. Нам нужно остановить их и забрать инициативу в свои руки. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке государства", – сказал президент.
Он подтвердил, что РФ готовит наступление, накапливая силы к северу от Украины и на востоке. Но отметил, что у россиян "не так все хорошо, как они считали".
"Это не то, чтобы я хотел поднять вам настроение. Это реалии", – заявил Зеленский.
Ранее украинские военные говорили,что ВСУ сейчас не хватает не столько оружия, сколько людей.
Также военный предрек поражение на фронте, если Украина не мобилизует людей и ресурсы. По его мнению, общество "из последних сил пытается хвататься за быт, максимально похожий на довоенный".
Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
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