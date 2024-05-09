Украина движется к поражению в войне, и оно произойдет, если не будет проведена всеохватывающая мобилизация и людей, и ресурсов.

Об этом заявил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Radio NV.

"Наступление россиян не прекращалось, оно продолжается по всей линии фронта. У них есть определенные успехи не только в Донецкой области. Начиная с осени 2022-го года Россия, вся страна, переключилась в режим большой длительной войны. Это касается не только перестройки их армии. Не знаю, как мы, но прежде всего они поверили в ВСУ как в действительно серьезного врага и переключились на войну как с серьезным, достойным врагом. Но для этого они не только изменили многое в своей армии и меняют каждый день свои подходы. Они действительно учатся. А мы категорически отказываемся это сделать. На фронте критически не хватает людей, а в тылу все делают, чтобы саботировать мобилизацию. Нет мобилизации финансов, перевода экономики на военные рельсы", - заявил Дикий.

По его мнению, общество "из последних сил пытается хвататься за быт, максимально похожий на довоенный".

"Мы себе в тылу обустроили жизнь, которая на самом деле, если вынести за скобки время от времени сирены за окном и обстрелы, довольно похожа на довоенную. И мы категорически не воспринимаем что-либо, что выводит нас из этой зоны комфорта, которая у нас сложилась в 2022 году, когда прошел первый шок от начала войны и мы все как-то настроились на военное время. А если мы из нее не выйдем и не мобилизуем — и людей, и финансы, мы просто проиграем эту войну. Мы сейчас медленно, постепенно, но именно в эту сторону движемся", - считает Дикий.

В декабре западные СМИ на фоне пробуксовки помощи Украине писали, что страна может потерпеть поражение в войне с Россией уже к лету.

А месяц назад бывший командующий Объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что Украина может потерпеть поражение от России в текущем году. По его словам, поражение будет состоять не в полном военном разгроме ВСУ, а в том, "что Украина может почувствовать, что не может победить".