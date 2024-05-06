Если Украина проиграет войну, то США могут "ввязаться в конфликт" напрямую.

Об этом заявил лидер демократов Палаты представителей Хаким Джеффрис в интервью CBS News.

"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязываться в конфликт - не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", - сказал Джеффрис.

Правда, судя по контексту сказанного, речь идет о том, что Америка вмешается в войну, если она распространится за пределы Украины. Джеффрис предположил, что если Путин добьется успеха в Украине, он "будет угрожать союзникам по НАТО".

Также он заявил, что среди республиканцев растут "пророссийские" настроения.

"В Республиканской партии растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и по каким-то причинам считает, что Россия не является врагом Соединенных Штатов Америки", - сказал Джеффрис.

Напомним, в США неоднократно говорили, что не будут отправлять войска в Украину.

Также западные СМИ писали, что американская помощь поможет Украине удержать фронт, но ситуация "очень тяжелая".