В четверг, 9 мая, в Украине идет 806-й день войны с Россией.
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9 мая
07.55 В Николаеве взрывы. ВСУ сбивают российский разведывательный дрон, сообщили Воздушные силы.
07.50 По данным РФ, Белгород ночью подвергся обстрелу.
Пострадали восемь человек. Повреждены 19 многоэтажек и 37 автомобилей.
07.40 В РФ заявляют о том, что шесть дронов атаковали НПЗ в деревне Юровка на Кубани.
Повреждены резервуары с топливом, которые загорелись.
07.35 Ночью РФ запустила из Крыма 20 "Шахедов", сообщают Воздушные силы.
17 из них сбили в Одесской области.
Паблики пишут о взрывах в пригороде Одессы.
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