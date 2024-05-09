В четверг, 9 мая, в Украине идет 806-й день войны с Россией.

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9 мая

07.55 В Николаеве взрывы. ВСУ сбивают российский разведывательный дрон, сообщили Воздушные силы.

07.50 По данным РФ, Белгород ночью подвергся обстрелу.

Пострадали восемь человек. Повреждены 19 многоэтажек и 37 автомобилей.

07.40 В РФ заявляют о том, что шесть дронов атаковали НПЗ в деревне Юровка на Кубани.

Повреждены резервуары с топливом, которые загорелись.

07.35 Ночью РФ запустила из Крыма 20 "Шахедов", сообщают Воздушные силы.

17 из них сбили в Одесской области.

Паблики пишут о взрывах в пригороде Одессы.