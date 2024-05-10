Для Вооруженных сил Украины критическая фаза войны наступит в ближайшие восемь недель.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в интервью журналу The Economist.

По его словам, американская помощь только начинает поступать на фронт, поэтому РФ бросает в бой всю имеющуюся боеготовую технику.

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", – говорит генерал.

При этом командующий утверждает, что ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, а не в людях.

Павлюк считает, что Кремль продолжит "сосредоточивать внимание" на Луганской и Донецкой областях, но от идеи захватить Киев все еще не отказался. Вместе с тем, по убеждению украинского командования, армия РФ не может вести масштабные боевые действия на нескольких фронтах одновременно.

"Россия проверяет устойчивость наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление", – считает генерал.

В статье говорится, что поставка F-16 ожидается "к началу июня". Озвучил ли эту дату Павлюк, не уточняется.

Ранее в журнале The Economist писали, что Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года.

Как мы сообщали, издание критикует Киев за слабую подготовку к готовящемуся наступлению РФ.