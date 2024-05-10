В Харьковской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут оборонительные бои против попыток россиян вести наступательные действия и продвигаться вглубь территории Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры", – говорится в сообщении.

Также продолжаются бои за населенные пункты в пограничных зонах, которые находились фактически в серой зоне, – Стрелка, Пыльная и Борисовка, – и в районе Олейниково и Огурцово.

Силы обороны действуют на подготовленных оборонных рубежах, сообщает Генштаб, при этом обещая усилить подразделения ВСУ на этом участке фронта.

Ранее сообщалось, что в Белом доме не ждут серьезных прорывов армии России в Харьковской области, где началось новое наступление по двум направлениям.

"Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Ранее в Центре противодействия дезинформации наступление россиян в Харьковской области назвали маневром для оттягивания украинских сил с Донбасса.