Липцы и Волчанск. В Генштабе ВСУ назвали два направления удара российских войск в Харьковской области
В Харьковской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут оборонительные бои против попыток россиян вести наступательные действия и продвигаться вглубь территории Украины.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"В направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры", – говорится в сообщении.
Также продолжаются бои за населенные пункты в пограничных зонах, которые находились фактически в серой зоне, – Стрелка, Пыльная и Борисовка, – и в районе Олейниково и Огурцово.
Силы обороны действуют на подготовленных оборонных рубежах, сообщает Генштаб, при этом обещая усилить подразделения ВСУ на этом участке фронта.
Ранее сообщалось, что в Белом доме не ждут серьезных прорывов армии России в Харьковской области, где началось новое наступление по двум направлениям.
"Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.
Ранее в Центре противодействия дезинформации наступление россиян в Харьковской области назвали маневром для оттягивания украинских сил с Донбасса.