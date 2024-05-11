В России возникают сложности с использованием авиабомб, которые иногда случайно сбрасывают на свои территории, представляя опасность для местного населения.

Об этом сообщает британская разведка.

Так, 4 мая российский истребитель сбросил ФАБ-500 в районе Белгорода. Повреждены были 30 домов, 10 автомобилей, пострадали 5 человек.

Также 18 февраля поступила информация о падении бомбы ФАБ-250 неподалеку от Белгорода, в результате чего были эвакуированы 150 человек.

По данным СМИ, за март-апрель 2024 года над Белгородской областью было сброшено в общей сложности 20 боеприпасов.

"Данные случаи указывают на продолжающуюся неспособность России успешно применять боеприпасы по определенным целям. Такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения", - говорится в сводке.

Ранее британская разведка сообщила, что Россия стала оснащать свои основные авиаракеты Х-101 второй боеголовкой.

Также военный эксперт Bild утверждал, что Россия смогла в семь раз увеличить дальность полета советских авиабомб.