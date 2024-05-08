Россия стала оснащать свои основные авиаракеты Х-101 второй боеголовкой. Они уменьшат дальнобойность ракет вдвое, но при этом смогут наносить более мощные удары по Украине.

Об этом сообщает британская разведка в сводке от 8 мая.

По последним данным, руководство авиации дальнего действия РФ увеличило летальность своей основной крылатой ракеты, базирующейся в воздухе, Х-101 (известной в НАТО как AS-23 KODIAK), вероятно, добавив к ней вторую боеголовку. Российское командование авиации стремилось адаптировать свои системы и тактику с учётом того, что украинская противовоздушная оборона перехватывает много ракет.

"Эта последняя модификация, вероятно, снизила радиус действия Х-101 наполовину", - отмечают разведчики.

Британцы также заявляют, что россиянам не нужна полная дальность для атак по Украине. А установка второй боевой части имеет целью повышение осколочного действия на цель.

"Вполне возможно, что это сделает систему более эффективной для поражения незащищенных целей", - говорится в сводке.

Напомним, сегодня Воздушные силы сбили 39 ракет и 20 "Шахедов".

Ранее военный эксперт Bild утверждал, что Россия смогла в семь раз увеличить дальность полета советских авиабомб. Такие модификации спускают с истребителей-бомбардировщиков Су-34. В небе доработанные ФАБ-500 выглядят как небольшие самолёты или беспилотники.

Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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