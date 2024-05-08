Воздушные силы сбили 39 ракет и 20 "Шахедов" во время атаки 8 мая
Россияне ночью запустили один "Кинжал", три "Искандера", четыре "Калибра", 45 крылатых ракет и две авиаракеты.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Всего враг применил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник.
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской обл);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);
- 4 крылатых ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл, акватория Каспийского моря);
- 1 крылатая ракета "Искандер-К" (из Крыма);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);
– 21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл).
В результате противовоздушного боя было уничтожено 59 воздушных целей:
- 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555;
- 4 крылатых ракеты "Калибр";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
– 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Напомним, что ночью РФ нанесла ракетный удар по энергетике Украины.
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