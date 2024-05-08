Россияне ночью запустили один "Кинжал", три "Искандера", четыре "Калибра", 45 крылатых ракет и две авиаракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Всего враг применил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской обл);

- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);

- 4 крылатых ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

- 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл, акватория Каспийского моря);

- 1 крылатая ракета "Искандер-К" (из Крыма);

- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);

– 21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл).

В результате противовоздушного боя было уничтожено 59 воздушных целей:

- 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555;

- 4 крылатых ракеты "Калибр";

- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

– 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Напомним, что ночью РФ нанесла ракетный удар по энергетике Украины.

Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Военный паблик Deep State сообщает, что у армии РФ было продвижение на Авдеевском направлении - возле Новопокровского. Это село южнее Очеретинского выступа, где серьезно продвинулись россияне.

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