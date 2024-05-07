Сегодня Кабинет министров принял решение о создании Сил беспилотных систем ВСУ, указ о появлении которых президент подписал еще в феврале.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр обороны Рустем Умеров.

"Это стратегический шаг для нашей страны в условиях растущей угрозы со стороны России", – написал Умеров.

Он добавил, что Кабмин скоро внесет в Верховную Раду законопроект о создании этого рода войск.

Война в Украине идет уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Целью текущего наступления РФ на Донбассе является выход к Курахово и Покровску, заявил главком ВСУ Александр Сырский. В целом ситуацию он назвал сложной.

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