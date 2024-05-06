Анализируем итоги 803-го дня войны в Украине.

Ответ Москвы Макрону и Кэмерону

Россия сегодня сделала целую серию резких заявлений в ответ на последние заявления по Украине, которые звучали из Британии и Франции.

Напомним, глава британского МИД Кэмерон сказал, что не возражает против ударов по России оружием, которое передает Лондон (в частности, речь о ракетах Storm Shadow). А президент Франции Макрон снова вернулся к теме введения войск в Украину (при этом в Париже опровергают слухи, что французские войска уже находятся в Украине).

В ответ на это сегодня произошло несколько громких событий.

С утра минобороны РФ заявило, что начинает учения по применению тактического ядерного оружия.

"В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Проводить их "в ближайшее время" будут ракетные соединения Южного военного округа (в его штабе находится штаб российских войск воюющих в Украине), с привлечением авиации, а также военно-морского флота.

Заявлено, что причиной их проведения являются "провокационные заявления отдельных западных официальных лиц".

"Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Тактическое ядерное оружие, в отличие стратегического - это заряды малой мощности, которые целый город обратить в пепел не смогут, но точечно способны нанести очень большой ущерб, включая радиационное заражение местности.

Как пишут российские военные паблики, ядерная боевая часть может быть установлена в ракеты 9М723-1 комплексов "Искандер-М", а также в низковысотные крылатые ракеты 9М728. Их мощность может варьироваться от 5 до 50 кг.

Такие ракеты могут атаковать крупные логистические узлы, командно-штабную инфраструктуру, ПРО и другие военные объекты.

В российских военных пабликах пишут о возможности удара по "шлюзам бункерной архитектуры в Карпатах, где ВСУ могут разместить часть переданных F-16".

Также тактическое ядерные боеголовки могут устанавливаться в аэробаллистических ракетах Х-47М2 "Кинжал" (доставляемых МиГ-31К и Ту-22М3), высокоскоростных крылатых ракетах Х-32 (носитель — Ту-22М3), Х-69 и других крылатых ракетах воздушного базирования.

Ядерное оружие в виде снарядов с ядерным зарядом может запускать и ствольная артиллерия: гаубицы Д-20, "Акация", "Мста-Б", "Гиацинт-Б", "Мста-С/СМ", "Мальва" и "Коалиция-СВ" (152 мм мощностью 2,5 кт); САУ "Пион" и "Малка" (203-мм мощностью порядка 2 кт); самоходный миномёт "Тюльпан" (240-мм, 2 кт, дальность стрельбы - до 18 км).

После объявления учений, российские власти подтвердили, что речь идет об ответе на заявления с Запада о введении войск и об ударах ракетами по российской территории.

"Отправка своих войск на территорию Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории Украины. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа", - написал замглавы совбеза РФ Медведев.

Он сравнил текущую ситуацию с "карибским кризисом" в 1960-х.

Спикер Путина Дмитрий Песков также заявил, что российские учения "связаны с заявлениями Запада о готовности отправить войска в Украину". Спикер Кремля заявляет, что "Запад провоцирует беспрецедентный виток напряжённости в Украине, что требует ответных мер".

Затем стало известно, что российский МИД вызвал послов Британии и Франции. Ведомство официально пригрозило Британии ударами по ее военным объектам, в то числе и за пределами Украины (то есть, возможно, и по территории Британии), в случае ударов Украины по территории РФ британскими ракетами.

"Ответом на удары Киева по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании и за пределами Украины", - заявили в МИД РФ.

В МИД призвали Британию "задуматься о катастрофических последствиях враждебных шагов Лондона и незамедлительно опровергнуть заявления Кэмерона".

Что заявлялось послу Франции - неизвестно. При этом нужно понять, что в адрес Лондона прозвучало первое публичное заявление РФ с угрозой ударов непосредственно по западной стране.

Кроме того, российский МИД выпустил еще и отдельное заявление по проведению ядерных учений. В нем он дал прямо понять, что Москва рассматривает возможность применения ядерного оружия.

Ведомство выпустило отдельное заявление относительно тактических ядерных учений. Там говорится, что действия "режима в Киеве и его западных вдохновителей" подводят ситуацию "к накоплению взрывоопасной "критической массы". Создаваемые таким образом военные опасности и вытекающие из них угрозы для нашей страны чётко обозначены в Военной доктрине РФ и Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания (там описываются ситуации, при которых Россия может применить ядерное оружие - Ред.)".

"Рассчитываем, что данное мероприятие (ядерные учения - Ред.) остудит "горячие головы" в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков удержит их от втягивания в прямую вооружённую конфронтацию с Россией", - говорится в заявлении МИДа.

Также МИД заявляет, что будет воспринимать появление в Украине самолетов F-16 как носителей ядерного оружия "вне зависимости от их модификации".

"Мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения - неядерного и ядерного. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США И НАТО как целенаправленную провокацию", - говорится в заявлении.

Что весь этот каскад событий означает?

В очередной раз Кремль дает понять, что, в случае вхождения войск НАТО в Украину, война может перерасти в ядерную.



В Украине и на Западе к подобным "месседжам" Москвы часто относятся лишь как к шантажу и к пустым угрозам, воплотить которые в жизнь Кремль не решится. Хотя есть и другие мнения. Например, Байден ранее заявлял, что считает реальной вероятность применения РФ ядерного оружия.



Что на самом деле по этому поводу думает Путин, естественно, никто, кроме самого Путина, до конца не знает.



Однако факт заключается в том, что в России уже давно обсуждается тема необходимости нанесения ядерного удара по Украине или сразу по Западу, либо предъявления официального ультиматума с такой угрозой. Об этом заявляют политики, эксперты (например, Караганов), Z-блогеры.



Они говорят примерно так: зачем бесконечно воевать обычным оружием в Украине, которая постоянно получает помощь от Запада, если можно все решить несколькими ядерными ударами. И зачем придумывать способы борьбы с западным оружием, если можно обрубить его поставки, предъявив Западу ультиматум с угрозой ядерного удара. То есть повторить Карибский кризис 1962 года.

Сторонники такой точки зрения уверены, что, в ответ на ультиматум, либо даже на ядерный удар по Украине, Запад не станет наносить ответный удар, а примет условия РФ, так как посчитает, что вопрос контроля над Мелитополем или Бердянском не стоит угрозы уничтожения человеческой цивилизации.



Но в России есть и категорические противники такой точки зрения. Они считают, что риски при попытке повторить "карибский сценарий" в 21 веке крайне высоки. И прийти к компромиссу, чтоб избежать войны, как в 1962 году, сейчас может и не получится.



Кроме того, очень мощным сдерживающим фактором является позиция Пекина, который уже неоднократно говорил о недопустимости использования ядерного оружия.



Но если у России появится для предъявления "ядерного ультиматума" Западу некий повод, по поводу которого Китай и другие страны "глобального юга" можно будет попытаться убедить в том, что это настоящий "казус белли", то вероятность, что Кремль решится на такой шаг, значительно возрастет.



Ввод войск НАТО на территорию Украины с последующим их прямым столкновением с РФ и обменом ударами, Москва как подобный повод может использовать. По крайней мере, это усилит позиции сторонников "ядерного ультиматума".



И именно поэтому в США и ЕС многие против ввода войск в Украину, так как полагают – это не то, что испугает Кремль, а наоборот - то, чего Кремль ждет.



При этом также на Западе есть точка зрения, что в случае, если действительно война будет развиваться по неблагоприятному для Киева сценарию, то помимо ввода войск НАТО есть и другой способ избежать разгрома и капитуляции Украины – остановить войну по линии фронта. Украина останется суверенными государством, с выходом к морю и собственной армией. И это не приведет к резкому ухудшению ситуации для Запада в плане безопасности (согласится ли на такой вариант Россия, мы рассказывали здесь).



И очередные "ядерные" заявления из Москвы дают сторонниками этой точки зрения дополнительные аргументы.

Но помимо глобальных задач, реакция РФ может иметь и краткосрочно-тактические цели.

В последние недели было много прогнозов о том, что будет нанесен удар по Крымскому мосту. В числе вероятных дат называли либо инаугурацию президента (7 мая), либо 9 мая.

Основная ударная сила - это дальнобойные западные ракеты. В том числе и британские.

Поэтому, не исключено, что одна из задач нынешних жестких заявлений - попытка, угрожая "ответкой", повлиять на Запад, чтоб он остановил удар по Крымскому мосту, если он планируется в ближайшие дни.

Ситуация на фронте

Минобороны РФ заявило сегодня о захвате двух населенных пунктов в двух областях Украины: Соловьево в Донецкой и Котляровки в Харьковской.

Соловьево находится на авдеевском направлении, южнее Очеретино. На карте Deep State оно также указано, как захваченное РФ.

Котляровка находится на купянском направлении, у трассы на Купянск. Deep State подтверждает ее потерю ВСУ. А также сообщает о захвате РФ и соседней Кисловки.

Целью текущего наступления РФ на Донбассе является выход к Курахово и Покровску, заявил главком ВСУ Сырский.

"Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск", - пишет главком.

В целом ситуацию на востоке он назвал "сложной". Украина пытается истощать армию РФ, чтобы сорвать ее планы и "выиграть время для формирования и подготовки наших резервов".

Были приняты решения по усилению обороны резервами и дополнительными ракетами, боеприпасами, дронами и средствами РЭБ.

Ночью Россия нанесла удар 14 "Шахедами" по Сумской области. Украинские военные заявили, что сбили почти все дроны - 13 штук. При этом было попадание в объект энергетики, после чего 400 тысяч домохозяйств остались без света.

Объекты критической инфраструктуры переводят на аварийные источники питания. Также развернуты "пункты несокрушимости". А школы перевели на дистанционку.

В Белгородской области РФ FPV-дроны атаковали два микроавтобуса, погибли шесть человек, 35 пострадали, сообщают местные власти.

Они заявляют, что "ГАЗели" и легковой автомобиль везли сотрудников предприятия на работу в районе села Берёзовка Борисовского района.

На юге ГУР Украины заявляет об уничтожении скоростного российского катера в Крыму и публикует видео. Сообщается, что ударный морской дрон Magura V5 уничтожил катер в бухте Узкая.

В РФ подтверждают атаку морскими дронами, но утверждают, что 5 безэкипажных катеров были уничтожены.

Российские военные паблики при этом пишут, что Украина стала устанавливать на свои морские дроны авиационные ракеты, чтобы поражать вертолеты, которые охотятся на безэкипажные катера.

Потери РФ и перспективы смещения Шойгу

Потери России на фронте с октября 2023 года неуклонно снижаются и в марте 2024-го оказались самыми низкими за весь период войны. А самыми высокими за всю войну они были во время боев за Бахмут, которые вела ЧВК "Вагнер".

Такие выводы можно сделать из данных Би-Би-Си и российского оппозиционного издания "Медиазона", которые исследовали потери России по данным открытых источников.

В графике, который публикует издание, отражены не все потери, а только те, которые эксперты смогли подтвердить по открытым данным (то есть, очевидно, это не полные данные о потерях). Но тенденция от месяца к месяцу все равно прослеживается.

С декабря 2022 года по март 2023 года - когда бои за Бахмут резко усилились - наблюдается огромный скачок гибели заключенных, которых массово вербовал "Вагнер". За эти месяцы потери РФ достигают рекордных за всю войну, и в основном за счет уголовников (на графике розовым цветом).

Также в указанные месяцы идет высокий рост потерь в самой ЧВК. Детальнее о том, как "Вагнер" понес потери, чей уровень превышал потери Красной Армии во Второй Мировой войне, мы рассказывали здесь.

При этом с октября 2023 года потери армии РФ, по данным Би-Би-Си и Медиазоны, начинают снижаться. Крупнейшую долю в них занимают добровольцы (зеленый цвет), которые как раз в то время стали основным кадровым ресурсом российской армии.

Потери РФ продолжили снижаться даже в феврале, когда россияне захватили один из сильнейших укрепрайонов украинской армии - Авдеевку. То есть россияне смогли продвигаться вперед за счет факторов, не связанных с "мясными штурмами" (среди них называют массированное применение авиабомб, а также проблемы ВСУ с боеприпасами и личным составом после неудачи контрнаступления и плюс к тому более эффективную систему взаимодействия войск).

При этом общие потери российской армии, по данным ВВС и Медиазоны, составляют, с учетом погибших из подразделений "ДНР/ЛНР" 127 000 человек. Это значительно меньше, чем называют официально украинские власти - 180 тысяч погибших военных.

Тем временем, российский военный блогер Романов пишет, что после инаугурации Путина новым министром обороны РФ станет тульский губернатор Алексей Дюмин, а начальником Генштаба генерал Суровикин.

О том, что Дюмин может сменить Шойгу активно намекают и ряд военных телеграмм-каналов РФ из сетки, которая уже давно, ещё со времен Пригожина, атакует Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. Разговоры о перестановках в МО РФ активизировались ещё в конце апреля в связи с арестом заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиненного в коррупции (подробно об этой истории мы писали здесь).

Впрочем, пока нет никаких официальных подтверждений, что Шойгу заменят на Дюмина, а Герасимова на Суровикина. Ряд пабликов выражают в этом сомнения, с учетом близости Дюмина и Суровикина к поднявшему в прошлом году мятеж Пригожину. Также эта рокировка выглядит не очень логичной с точки зрения ситуации на фронте. Понятно было бы, если б Шойгу и Герасимова уволили б в 2022 году, когда армия РФ отступам и терпела болезненные поражения. Но сейчас ситуация обратная - российская армия перехватила инициативу и наступает. Причем, в последнее время, после прорыва под Очеретино, темпы наступления заметно ускорились. В таких условиях непонятно зачем менять командование армией.

Но слухи по поводу перемен в МО РФ ходят. Особенно после того, как Путин на прошлой неделе встретился с Дюминым в Кремле и высоко оценил его работу в Тульской области, о чем подробно рассказали ведущие российские госСМИ.

Также обращает на себя внимание еще и такой момент: тот же блогер Романов не так давно прогнозировал, что в России в мае объявят мобилизацию. Эта информация была затем опровергнута на всех уровнях. Однако, если в МО РФ произойдут перестановки и туда придут Дюмин и Суровикин, то у них, возможно, будет другой взгляд на вопрос мобилизации и тогда ее действительно могут объявить в мае.

Ждать ответа на вопрос - поменяют ли в РФ министра обороны или нет и если да то на кого, осталось недолго. После завтрашней инаугурации Путина правительство России, согласно Конституции, подаёт в отставку и уже 10 и 13 мая, по прогнозам, в Госдуму будут внесены кандидатуры премьера и министров.

Китай и Италия призывают к переговорам

Глава КНР Cи Цзиньпин вчера прибыл с первым за пять лет визитом в Европу. Он приземлился в Париже.

Си заявил, что Китай намерен работать с Францией и всем международным сообществом над поиском путей "разрешения украинского кризиса", пишет Le Figaro.

"Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис вызвал для европейцев, но Китай не является источником этого кризиса, не является его стороной или участником" , - сказал глава КНР.

Мы уже рассказывали, что Пекин настаивает на мирной конференции с участием все сторон, включая Россию. А план Китая предполагает остановку войны по линии фронта, без вывода российских войск из Украины (что противоречит формуле Зеленского, которая требует отступления РФ на границы Украины 1991 года).

Сегодня на встрече с Макроном Си заявил, что Китай, Франция и ЕС должны противодействовать эскалации боевых действий в Украине и создавать условия для мирных переговоров.

Позиция Макрона и других лидеров ведущих стран Запада несколько иная - они предлагают Китаю повлиять на Россию и уговорить ее прекратить воевать согласно "формуле Зеленского".

Но пока признаков того, что Си Цзиньпин отошел от своей предыдущей позиции и ключевых пунктов "китайского плана" нет.

В Европе созвучную с Китаем точку зрения до недавнего времени высказывали только Венгрия и Словакия. Но на днях к переговорам с Россией стала активно призывать Италия.

Министр обороны страны призвал к перемирию в Украине к мирным переговорам с РФ, поскольку считает, что западные санкции не оказали ожидаемого эффекта, а сам Запад переоценил свое влияние в мире, полагая, что санкции позволят остановить вторжение Путина.

"Теперь единственный способ разрешить этот кризис — вовлечь всех, сначала перемирие, а затем мир", — заявил Гвидо Крозетто в интервью Il Messaggero.

На заявление журналиста, что Путин пока "не проявлял готовности к переговорам", Крозетто ответил: "Это хороший повод для нас стараться еще больше. Мы не должны отказываться от любого возможного пути дипломатии, каким бы узким он ни был".

При этом Крозетто поддержал решение Италии продолжить отправку оружия в Украину, заявив, что это было направлено на получение "времени и условий для достижения перемирия и мира". Позже, к слову, Италия объявила, что своим оружием наносить удары по РФ не позволяет (в отличие от Британии).

Также министр рассказал, что накануне контрнаступления Украины летом 2023 года лично призывал Зеленского отказаться от этих планов, считая, что оно "обречено на провал" из-за военного превосходства РФ.

Кроме того, недавно Крозетто раскритиковал Макрона за его заявления о введении войск в Украину.

По его мнению, подобные слова могут "спровоцировать более широкий виток конфликта, что не пойдёт на пользу самим украинцам". Крозетто призвал "настаивать на дипломатии".

"Нужно достичь перемирия: даже один день без бомб – это результат, потому что тогда он может превратиться в два, или три, или четыре" – сказал министр.

Мобилизация, штрафы и паспорта

В Верховную Раду сегодня внесли законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток.

Напомним, что в 18 мая вступает в силу законопроект о мобилизации. Но к принятию во втором чтении планируются также правки в админкодекс, которые позволят военкомам заочно штрафовать уклонистов.

В законопроекте 10379 говорится следующее. Если человек не обновил данные, не сообщил ТЦК об изменении персональных данных (которые отсутствуют в электронных реестрах), не явился по повестке или иным образом нарушил "мобилизационные" правила, то ТЦК сможет вынести постановление о наложении штрафа без составления протокола.

Но для этого ТЦК иметь подтверждающие документы, что человек такой вызов получил. Какие именно это документы – в законопроекте не конкретизировано. "Судебно-юридическая газета" предполагает по аналогии с законом о мобилизации, что будет достаточно проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения по зарегистрированному адресу.

По действующему закону выписать штраф можно только очно, в присутствии нарушителя.

Но член правоохранительного комитета Рады Андрей Осадчук заявил, что по новой процедуре станут возможны заочные штрафы по решению ТЦК (как в случае выписывания штрафов водителям за превышение скорости, зафиксированного камерами фотофиксации), открытие исполнительных производств и соответственно, как отмечает Осадчук, блокирование счетов лица-нарушителя.

Штраф может быть выписан в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее года со дня его совершения. Напомним, что штрафы для граждан предлагают увеличить до 17-25,5 тысяч грн.

Впрочем, уже и в рамках действующий законов происходит "ужесточение мобилизации" явочным порядком.

В Украине мобилизуют людей с отсрочкой или бронью, заявил нардеп и секретарь оборонного комитета Роман Костенко. По его словам, сейчас, когда мужчины с бронью и отсрочкой пошли массово обновлять свои учетные данные в преддверии вступления в силу закона о мобилизации, в некоторых случаях их все равно отправляют в "учебку".

"Приходит человек, который работает, извините, на оборонном предприятии, или производит что-то для армии, на серьезных предприятиях, обновить данные, чтобы получить бронирование. У него могут забрать телефон, провести ВВК, и он потом звонит уже, когда едет в учебный центр. Где-то вопросы также людей, у которых зрение -8, а его просто к офтальмологу не допустили. Военком говорит, что был, а выясняется, что не был", - рассказал Костенко.

Уехавшие за рубеж мужчины из Украины продолжают попытки добиться получения заказанных паспортов.

Паспортный сервис "Документ" сообщил, что "в тестовом режиме" возобновил выдачу готовых документов украинцам за границей.

Выдавать их будут в первую очередь "социально уязвимым категориям граждан" после повторного SMS-сообщения. Оно должно прийти после 25 апреля (те, что пришли ранее, аннулируются).

То есть, судя из формулировки, выдавать мужчинам 18-60 лет пока паспорта не планируют. Если только они не входят в "социально-уязвимые категории" (что этот термин означает, в ГП "Документ" не уточнили).

Таким образом фактический запрет на выдачу документов военнообязанным сохранился.

При этом из стран Европы идут противоречивые сигналы о том, что будут делать с военнообязанными украинцами.

Венгрия сегодня заявила, что не будет выдавать Украине украинских беженцев-мужчин, заявил изданию Atv вице-премьер этой Жольт Шемьен.

"Мы не расследуем, подлежит ли человек, по мнению украинских властей, призыву на военную службу или нет. Исходя из принципов гуманности, мы не позволим отправить их на смерть. Каждый беженец из Украины у нас находится в полной безопасности и получает всю помощь, будь то венгерская или украинская", - заявил он.

А вот в Нидерландах начинают ограничивать прием беженцев-мужчин. "Украинским мужчинам больше не рады" в главном пункте приема беженцев в Нидерландах, пишет местная газета NRC.

С февраля одиноким мужчинам и парам без детей отказывают в убежище из-за нехватки мест. Женщинам, семьям с несовершеннолетними детьми и "уязвимым слоям населения" по-прежнему разрешен въезд - "уязвим ли кто-то, решается на стойке регистрации".

Неясно, откроется ли и когда пункт регистрации для всех украинских беженцев в Утрехте. Нидерланды приняли почти 110 тысяч украинских беженцев.