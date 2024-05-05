Бывший чиновник Пентагона, военный эксперт Стивен Брайен утверждает, что Франция тайно направила своих военных в Украину.

Об этом он заявил в своей статье для Asian Time.

Речь идет о военных Иностранного легиона из 3-го французского пехотного полка, которых, по утверждению Брайана, разместили в Славянске для поддержки 54-й бригады ВСУ. Эта группа насчитывает около 100 человек, которые занимаются артиллерией и наблюдением. Всего планируется прислать в Украину около 1 500 легионеров.

Брайан не пояснил, откуда ему стала известна эта информация. Но стоит отметить, что он в данном случае практически полностью повторяет аналогичные слухи о французах в Славянске, которые в начале апреля распространялись в российских военных телеграм-каналах.

Официально французского присутствия на Донбассе ни одна из сторон не подтверждала.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что вопрос ввода войск в Украину будет рассмотрен в случае краха обороны ВСУ и прорыва российской армии.

В то же время недавно Макрон говорил, что его слова о введении войск в Украину - это попытка создать "стратегическую двусмысленность" для РФ.

Мы анализировали в отдельном материале, что значат заявления Макрона о вводе войск в Украину.