Президент Франции Эммануэль Макрон снова заявил, что его слова о введении войск в Украину - это попытка создать "стратегическую двусмысленность" для РФ.

Об этом он заявил в интервью La Tribune.

"Стратегическая двусмысленность заключается в том, чтобы не давать слишком много конкретики (о том, будут ли введены войска - Ред.). Россия, как стратегическая держава, больше не дает нам никакой прозрачности (относительно ее планов - Ред.)", - пояснил президент Франции.

Он заявил, что установление границ в войне - это "недостаток", который уничтожает "способность сдерживания".

"Если Россия победит, то в следующую секунду уже не будет никакой безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей собственной стране. Возможности и дальность действия российских баллистических ракет оголяют всех нас", - добавил Макрон.

Ранее президент Франции заявлял, что вопрос введения войск будет рассмотрен в случае краха обороны ВСУ и прорыва российской армии.

Война в Украине идет уже 802-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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