Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ушёл от ответа на вопрос, поддерживает ли Варшава идею президента Франции Эмманюэля Макрона послать войска в Украину.

Обсуждения проходили в эфире телеканала ВВС.

Комментируя заявления президента Франции, Сикорский сказал, что правильно – "поставить Путина в ситуацию, когда он не будет уверен, что именно предпримет Запад вместо того, чтобы заранее обозначать определённые варианты развития событий".

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Польша возможность отправки своих войск в Украину, Сикорский также ушёл от прямого ответа, заявив, что Минобороны не собирается обнародовать свои.

"Мы не будем раскрывать наши карты. Я думаю, правильным будет заставить президента РФ Путина размышлять о том, что именно мы будем делать", – сказал министр.

Напомним, большинство западных стран сейчас выступает против отправки войск НАТО в Украину. В том числе и потому, что, по их мнению, прямое втягивание Запада в войну с РФ это не то, что пугает Путина, а то чего он в реальности хочет.

Ранее министр обороны Италии призвал Францию не нагнетать напряжённость словами о возможном вводе войск в Украину.

Мы анализировали в отдельном материале, что значит новое заявление Макрона о вводе войск в Украину.