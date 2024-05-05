Киев может попросить Европу об отправке войск в Украину - нардеп
Киев может попросить об отправке европейских войск в Украину в случае, если не будет хватать собственных сил.
Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире французского телеканала LCI.
"Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить Путина сама, без европейской военной поддержки и войск, да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить", – сказал Гончаренко.
Ранее мы рассказывали, что президент Франции Эмманюэль Макрон назвал два условия для отправки французских военных в Украину: прорыв РФ на фронте и запрос Киева.
В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что лично заявила президенту Франции Эмманюэлю Макрону о несогласии с его предложением об отправке войск в Украину.
В свою очередь в Минобороны Польши заявили, что Варшава отказала Парижу в отправке своих войск в Украину.
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