Киев может попросить об отправке европейских войск в Украину в случае, если не будет хватать собственных сил.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире французского телеканала LCI.

"Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить Путина сама, без европейской военной поддержки и войск, да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить", – сказал Гончаренко.

Ранее мы рассказывали, что президент Франции Эмманюэль Макрон назвал два условия для отправки французских военных в Украину: прорыв РФ на фронте и запрос Киева.

В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что лично заявила президенту Франции Эмманюэлю Макрону о несогласии с его предложением об отправке войск в Украину.

В свою очередь в Минобороны Польши заявили, что Варшава отказала Парижу в отправке своих войск в Украину.

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