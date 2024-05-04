Касательно позиции Польши относительно отправки войск в Украину - сегодня глава МИД страны Радослав Сикорский ушёл от ответа на этот вопрос.

Вместе с тем заместитель министра обороны Павел Залевский в эфире польского телевидения 30 апреля высказался более конкретно.

По словам замминистра, он обсуждал с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню заявление президента Эмманюэля Макрона, согласно которому "Париж сделает всё, чтобы Москва "не выиграла эту войну".

Залевский сообщил, что Варшава ответила отказом на предложение Франции отправить войска в Украину.

"Лекорню говорил не о том, чтобы бросить солдат стран НАТО на фронт, а о том, чтобы солдаты стран НАТО могли в тылах поддерживать украинских военных", – сказал Залевский.

Однако, по его словам, Варшава отказалась даже от этого варианта. Как сказал замминистра, Польша сможет сделать намного больше, если будет направлять в Украину оружие, боеприпасы, технику, обучать украинских солдат, что и происходит сейчас.

"В то же время нет даже речи об отправке польских солдат, и это очевидно", – сказал Залевский.

Ранее министр обороны Италии заявил, что разговоры о возможном вводе войск в Украину могут привести к эскалации.

В то же время экс-министр вооруженных сил Британии поддержал идею Макрона с отправкой западных войск в Украину для обучения.