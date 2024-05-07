Кабинет министров Украины опубликовал правила специальной программы, по которой парни-студенты смогут уезжать за границу.

Выехать можно на один семестр. Для этого нужно:

быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву во время мобилизации;

стать участником академической мобильности сроком на один семестр;

учиться на дневной форме;

получать образовательную степень бакалавра любой специальности, или же магистра - медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Необходимые документы:

е-билет студента;

заверение копии договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

справка об учете в ТЦК;

справка от своего вуза об отправке на обучение за границу.

В этой справке должны быть указаны:

основания сотрудничества;

срок учебного семестра за рубежом;

отсутствие по результатам двух последних семестров отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов.

А также необходимо подтверждение уровня знания языка преподавания в выбранном иностранном вузе.

Ранее сообщалось, что постановление Кабмина ограничили только студентами государственных и коммунальных вузов.

Напомним, сегодня стартовала регистрация на вступительный экзамен в магистратуру и аспирантуру.