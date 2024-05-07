Студенты смогут выезжать за границу на один семестр. Фото: pixabay

Кабинет министров Украины опубликовал правила специальной программы, по которой парни-студенты смогут уезжать за границу.

Выехать можно на один семестр. Для этого нужно: 

  • быть в возрасте от 18 до 22 лет;
  • не подлежать призыву во время мобилизации;
  • стать участником академической мобильности сроком на один семестр;
  • учиться на дневной форме;
  • получать образовательную степень бакалавра любой специальности, или же магистра - медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Необходимые документы:

  • е-билет студента;
  • заверение копии договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
  • справка об учете в ТЦК;
  • справка от своего вуза об отправке на обучение за границу.

В этой справке должны быть указаны:

  • основания сотрудничества;
  • срок учебного семестра за рубежом;
  • отсутствие по результатам двух последних семестров отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов.

А также необходимо подтверждение уровня знания языка преподавания в выбранном иностранном вузе.

Ранее сообщалось, что постановление Кабмина ограничили только студентами государственных и коммунальных вузов.

Напомним, сегодня стартовала регистрация на вступительный экзамен в магистратуру и аспирантуру.

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