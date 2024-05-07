Кабмин опубликовал правила программы, по которой парни-студенты смогут уезжать за границу
Кабинет министров Украины опубликовал правила специальной программы, по которой парни-студенты смогут уезжать за границу.
Выехать можно на один семестр. Для этого нужно:
- быть в возрасте от 18 до 22 лет;
- не подлежать призыву во время мобилизации;
- стать участником академической мобильности сроком на один семестр;
- учиться на дневной форме;
- получать образовательную степень бакалавра любой специальности, или же магистра - медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
Необходимые документы:
- е-билет студента;
- заверение копии договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
- справка об учете в ТЦК;
- справка от своего вуза об отправке на обучение за границу.
В этой справке должны быть указаны:
- основания сотрудничества;
- срок учебного семестра за рубежом;
- отсутствие по результатам двух последних семестров отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов.
А также необходимо подтверждение уровня знания языка преподавания в выбранном иностранном вузе.
Ранее сообщалось, что постановление Кабмина ограничили только студентами государственных и коммунальных вузов.
Напомним, сегодня стартовала регистрация на вступительный экзамен в магистратуру и аспирантуру.