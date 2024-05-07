Сегодня стартует регистрация на единый вступительный экзамен, который состоит из двух блоков - экзамена по иностранному языку и общей учебной компетентности, для желающих поступить в магистратуру и аспирантуру.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Все, кто хочет поступить, даже на контракт, должны регистрироваться на этот экзамен только в четко оговоренные даты - с 7 по 29 мая. А сам экзамен им назначат в даты с 24 июня по 15 июля. Также есть и дополнительный срок регистрации, с 17 по 21 июня, для тех, кто пропустит основную сессию.

Какие документы нужны для регистрации?

заполненное заявление для оформления экзаменационного листка с наложенной электронной подписью;

документа, удостоверяющего личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ о полученной степени высшего образования;

медицинского заключения по форме первичной учетной документации № 086-3/о (при необходимости создания особых условий);

фотографии для документов с изображением, соответствующим достигнутому возрасту абитуриента.

Напомним, министерство образования Украины ужесточило правила поступления в аспирантуру.

С этого года, чтобы поступить в аспирантуру (даже на контракт) необходимо будет сдать единый вступительный экзамен, который состоит из двух блоков – экзамена по иностранному языку (следует набрать не менее 130 баллов) и общей учебной компетентности (не ниже 100 баллов).

Также Минобразования фактически подтвердили, что идея ввести для студентов и аспирантов промежуточный экзамен придумана для сокращения числа тех, кто имеет отсрочку от мобилизации.

Ранее в новом законопроекте о мобилизации Арахамия пообещал оставить отсрочку для аспирантов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.