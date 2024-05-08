Россияне ночью 8мая атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщает ОВА.

Крылатыми ракетами в объект электрогенерации в Червоноградском районе. Есть два очага возгорания, пожар еще не потушен.

Также из-за попадания российской ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

Пострадавших нет.

Напомним, что ночью РФ нанесла ракетный удар по энергетике Украины.

Ранее мы писали о том, что Воздушные силы предупредили о новом ударе России по энергосистеме Украины после затишья.

Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Военный паблик Deep State сообщает, что у армии РФ было продвижение на Авдеевском направлении - возле Новопокровского. Это село южнее Очеретинского выступа, где серьезно продвинулись россияне.

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