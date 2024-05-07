Нидерланды планируют начать отправку истребителей F-16 Украине этой осенью, следом за Данией.

Такой график предполагает прописанный план союзников, пишет издание Delfi.

"У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов", — сообщила министр обороны Кайса Оллонгрен на брифинге во время визита в Литву.

По ее словам, сейчас Нидерланды помогают начать обучение украинских пилотов в учебном центре в Румынии. Также продолжается подготовка украинцев в Дании, США и других странах.

"Если нам удастся удержаться на этом пути, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16", - добавила Кайса Оллонгрен.

Ранее мы писали о том, что в Пентагоне назвали срок прибытия в Украину самолетов F-16 и обученных пилотов.

Война в Украине идет уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Целью текущего наступления РФ на Донбассе является выход к Курахово и Покровску, заявил главком ВСУ Александр Сырский. В целом ситуацию он назвал сложной.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.