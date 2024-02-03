ФАБ-500. Фото: warbook.club

Россияне смогли увеличить дальность полёта советских авиабомб ФАБ-500 в семь раз - до 70 километров.

Об этом пишет военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. 

Эти бомбы, разработанные тогдашним СССР ещё в начале 60-х годов, смогли усовершенствовать в РФ, снабдив их модулями планирования и коррекции. К боеприпасам прикрепили крылья и руль направления, сделав бомбы управляемыми.

Такие модификации спускают с истребителей-бомбардировщиков Су-34. В небе доработанные ФАБ-500 выглядят как небольшие самолёты или беспилотники.

Как утверждает Рёпке, в настоящее время Украина не имеет достаточного количества средств ПВО, чтобы противодействовать этому оружию.

Фото российских ФАБ-500 в воздухе. Источник - Bild

Фото российской ФАБ-500 на истребителе. Источник - Bild

Как мы сообщали, сегодня такими бомбами РФ атаковала Купянск.

"На месте попадания образовалась огромная воронка. Повреждены линия электропередач, девятиэтажка, не менее 10 домов", - сообщил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Ранее стало известно, что США смогли поставить Украине высокоточные бомбы GLSDB.

Это оружие - новая разработка американского оборонпрома. Бомбы запускаются с земли и способны поражать цели на расстоянии до 150-ти километров.

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