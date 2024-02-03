Россияне смогли увеличить дальность полёта советских авиабомб ФАБ-500 в семь раз - до 70 километров.

Об этом пишет военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

Эти бомбы, разработанные тогдашним СССР ещё в начале 60-х годов, смогли усовершенствовать в РФ, снабдив их модулями планирования и коррекции. К боеприпасам прикрепили крылья и руль направления, сделав бомбы управляемыми.

Такие модификации спускают с истребителей-бомбардировщиков Су-34. В небе доработанные ФАБ-500 выглядят как небольшие самолёты или беспилотники.

Как утверждает Рёпке, в настоящее время Украина не имеет достаточного количества средств ПВО, чтобы противодействовать этому оружию.

Как мы сообщали, сегодня такими бомбами РФ атаковала Купянск.

"На месте попадания образовалась огромная воронка. Повреждены линия электропередач, девятиэтажка, не менее 10 домов", - сообщил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Ранее стало известно, что США смогли поставить Украине высокоточные бомбы GLSDB.

Это оружие - новая разработка американского оборонпрома. Бомбы запускаются с земли и способны поражать цели на расстоянии до 150-ти километров.