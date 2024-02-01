Вчера заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в Киеве заявила, что США доставляют ВСУ высокоточные бомбы-ракеты GLSDB.

Они запускаются с земли и способны поражать цель на расстоянии 150 километров.

Но у многих возник вопрос: каким образом Вашингтону это удалось, если деньги на поддержку Киева, как уже неоднократно заявляли американцы, закончились?

На самом деле, о поставке этих бомб США заявили еще год назад (то есть они уже были оплачены из прошлогоднего бюджета). А в марте Россия заявила о перехвате первой такой ракеты.

Но уже в ноябре агентство Reuters сообщило, что дальнейшие поставки бомб остановлены до 2024 года, поскольку GLSDB должны пройти некие испытания.

Отметим, что это оружие - новая разработка американской оборонки. То есть в Украине бомба "обкатывалась" впервые. С чем, видимо, и связана большая пауза в передаче: испробовав первые бомбы в начале 2023 года, GLSDB отправили на доработку и теперь снова передали ВСУ.

Между тем война в Украине идет уже 708-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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