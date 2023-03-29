Минобороны России утверждает, что российская ПВО впервые в Украине перехватила реактивный снаряд от РСЗО GLSDB.

Однако в Белом доме заявили, что США не могут подтвердить факта поражения GLSDB российской ПВО.

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) – управляемый реактивный снаряд, "умная бомба" с двигателем.

В начале февраля был анонсирован новый пакет помощи США для Украины, в который вошли ракеты GLSDB дальностью до 150 км.

Между тем война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходит в Авдеевке и какие оценки дают на Западе по поводу весеннего наступления ВСУ.