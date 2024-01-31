Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские дальнобойные боеприпасы GLSDB уже направляются в ВСУ.

Об этом она сказала на брифинге в Киеве, который прошел на Софийской площади.

"США продолжают оказывать Украине поддержку, в том числе новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт", - сообщила чиновница.

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, или бомба малого диаметра наземного запуска) — это малогабаритные высокоточные боеприпасы, созданные компанией Boeing совместно со шведской компанией SAAB. Это своего рода гибрид крылатой ракеты и управляемой (корректируемой) авиабомбы с максимальным расстоянием поражения до 150 километров.

Эти боеприпасы, в частности, могут запускаться с HIMARS. И являются отчасти альтернативой дальнобойным ракетам ATACMS, которые американцы передали Украине в прошлом году в ограниченных масштабах. Сколько сейчас передали GLSDB, пока не говорится.

Вчера издание Politico со ссылкой на источники анонсировало, что уже в среду Украина получит от США бомбы GLSDB.

Как мы писали, Нуланд прибыла в Киев с визитом сегодня в первой половине дня.