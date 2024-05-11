Военные телеграм-каналы Украины и России сообщают об атаке российской армии на село Глубокое Харьковской области. Это к северу от села Липцы и в менее чем 23 километрах от северных окраин Харькова.

Также российские телеграм-каналы публикуют видео, как утверждается, удара по дамбе через Северский Донец в районе Старого Салтова.

Таким образом россияне, пытаются затруднить снабжение украинских подразделений на границе в районе Волчанска (через эту дамбу пролегает основная дорога из Харькова в Волчанск).

Ранее Deep State сообщал, что РФ продолжает атаковать Глубокое, Мороховец и Лукьянцы. Продолжается сосредоточение сил и техники на территории Харьковской и Сумской областей.

Напомним, ISW писал, что российские войска добились "тактически значимых успехов" на севере Харьковской области. "Институт" считает, что российские войска захватили Стрелечье, Красное и Борисовку. Также они в ближайшие дни будут использовать захваченный плацдарм, чтобы активизировать наступательные операции.

Война в Украине идет уже 808-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 мая 2024 года в обновляемом онлайне.