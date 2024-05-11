На севере Харьковской области российские войска вчера добились "тактически значимых успехов". Эта операция скорее всего "имеет ограниченные оперативные цели, но призвана достичь стратегического эффекта по отвлечению украинской живой силы и техники с других критических участков фронта".

Об этом пишет американский "Институт изучения войны".

"Институт", изучив данные разных источников, считает, что российские войска захватили Стрелечье, Красное и Борисовку. Также они в ближайшие дни будут использовать захваченный плацдарм, чтобы активизировать наступательные операции.

Цель этих операций, по мнению организации - отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью и продвинуться к Харькову на расстояние досягаемости ствольной артиллерии - то есть, ближе, чем на 25 километров. Сейчас войска РФ находятся в 30 километрах от Харькова.

"Весьма вероятно, что у российских сил есть резервы, готовые взять на себя обязательства активизировать наступательные операции к северу от Харькова в ближайшие дни", - говорится в отчете.

"Артиллерийский огонь с закрытых позиций в сочетании с продолжающимися планирующими бомбовыми и ракетными ударами, скорее всего, будет направлен на создание условий для более масштабного наступления на Харьков в более позднее время", - делают вывод в "Институте".

При этом сейчас признаков операции по широкомасштабному окружению Харькова военные эксперты не видят.

Ранее "Страна" также рассуждала, какие цели может преследовать РФ в своем новом наступлении.

Война в Украине идет уже 808-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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