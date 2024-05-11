Дотянуться до Харькова. Эксперты о целях и первых результатах наступления РФ на северной границе
На севере Харьковской области российские войска вчера добились "тактически значимых успехов". Эта операция скорее всего "имеет ограниченные оперативные цели, но призвана достичь стратегического эффекта по отвлечению украинской живой силы и техники с других критических участков фронта".
Об этом пишет американский "Институт изучения войны".
"Институт", изучив данные разных источников, считает, что российские войска захватили Стрелечье, Красное и Борисовку. Также они в ближайшие дни будут использовать захваченный плацдарм, чтобы активизировать наступательные операции.
Цель этих операций, по мнению организации - отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью и продвинуться к Харькову на расстояние досягаемости ствольной артиллерии - то есть, ближе, чем на 25 километров. Сейчас войска РФ находятся в 30 километрах от Харькова.
"Весьма вероятно, что у российских сил есть резервы, готовые взять на себя обязательства активизировать наступательные операции к северу от Харькова в ближайшие дни", - говорится в отчете.
"Артиллерийский огонь с закрытых позиций в сочетании с продолжающимися планирующими бомбовыми и ракетными ударами, скорее всего, будет направлен на создание условий для более масштабного наступления на Харьков в более позднее время", - делают вывод в "Институте".
При этом сейчас признаков операции по широкомасштабному окружению Харькова военные эксперты не видят.
Ранее "Страна" также рассуждала, какие цели может преследовать РФ в своем новом наступлении.
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