Военный паблик Deep State утром, 11 мая, обновил данные по российскому наступлению в Харьковской области.

Места российской атаки помечены серым. По данным паблика, основные участки удара - Огурцово-Плетеневка и Борисовка-Красное-Стрелечья.

Также РФ продолжает атаковать Глубокое, Мороховец и Лукьянцы. Продолжается сосредоточение сил и техники на территории Харьковской и Сумской областей.

По данным Генштаба, за минувшие сутки "отражено девять атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирево, Гатище, Плетеневка Харьковской области".

Паблики украинских военных с утра пишут, что сейчас в районе боев работает российская артиллерия, но активные наступательные действия пока не проводились.

Напомним, в ЦПД считают, что целью наступления России под Харьковом является "маневр для оттягивания украинских войск с Донбасса".

Война в Украине идет уже 808-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. РФ начала наступление под Харьковом, попытка прорыва произошла при поддержке бронетехники. В районе Волчанска и близлежащих населенных пунктов начали массово эвакуировать население.

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