За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Всего россияне нанесли 7 ракетных и 108 авиационных ударов, совершили более 120 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Слобажанском направлении отражено 9 атак в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирево, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении отражены 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 11 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражены 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Григоровка, Богдановка, Калиновка, Выемка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 складу ГСМ, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 18 районам сосредоточения личного состава противника.

Ранее в Генштабе ВСУ назвали два направления удара российских войск в Харьковской области.

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