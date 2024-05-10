Россияне наращивают силы на границе с Сумской областью.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке, опубликованной в Фейсбуке.

"Противник наращивает военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины", – говорится в сводке.

Напомним, с сегодняшнего дня россияне предприняли наступательные действия на границе с Харьковской областью.

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