Утром 6 мая Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 2 ракетных и 120 авиационных ударов, совершил

89 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - применили

13 БпЛА типа "Shahed". Было уничтожено 12 этих ударных БПЛА.



На Купянском направлении отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Невской Луганской области; Новосадовое и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражены 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Выемка, Новый, Раздоловка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки российские оккупанты совершили 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область. Обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

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