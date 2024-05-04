"Мы выиграем войну". Офицер ВСУ считает, что без помощи Запада Украине потребуется 100 лет для победы над РФ
Офицер Национальной гвардии, майор Максим Таран заявил, что Украина выиграет войну, но без западной помощи для победы потребуется 100 лет.
Об этом военный сказал в интервью газете The Guardian.
Таран отметил, что Россия не воюет в одиночку. Так, Северная Корея поставила в РФ баллистические ракеты, Китай отправил технические детали, а Иран - дроны-камикадзе.
"Да, мы выиграем эту войну. Но это зависит от Запада. В одиночку нам понадобится 100 лет", - заявил офицер.
Ранее западные СМИ писали, что в последние месяца РФ продолжает активно наступать на фронте и выделенная американская помощь поможет Украине удержать фронт и может вернуть позиции, но ситуация "очень тяжелая".
Также сообщалось, что Запад будет требовать военных успехов от Украины после получения новой помощи.
Война в Украине идет уже 801-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
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