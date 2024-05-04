Офицер Национальной гвардии, майор Максим Таран заявил, что Украина выиграет войну, но без западной помощи для победы потребуется 100 лет.

Об этом военный сказал в интервью газете The Guardian.

Таран отметил, что Россия не воюет в одиночку. Так, Северная Корея поставила в РФ баллистические ракеты, Китай отправил технические детали, а Иран - дроны-камикадзе.

"Да, мы выиграем эту войну. Но это зависит от Запада. В одиночку нам понадобится 100 лет", - заявил офицер.

Ранее западные СМИ писали, что в последние месяца РФ продолжает активно наступать на фронте и выделенная американская помощь поможет Украине удержать фронт и может вернуть позиции, но ситуация "очень тяжелая".

Также сообщалось, что Запад будет требовать военных успехов от Украины после получения новой помощи.

Война в Украине идет уже 801-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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