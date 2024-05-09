Спикер группировки "Хортица" Назар Волошин заявил, что ВСУ ликвидировали часть штурмовых групп РФ, которые прорвались на огнеупорный завод Красногоровки.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

При это отметил, что бои продолжаются за завод.

"Те группы, которые прорвались в Красногоровку на огнеупорный завод, были ликвидированы частично. А те, кто остались, находятся в сложном положении, поскольку практически у них отсутствуют поставки боекомплекта и поддержка бронетехники. Сейчас там продолжаются бои", - сообщил Волошин.

По его словам, в целом продолжаются попытки РФ штурмовать город с востока небольшими штурмовыми группами, а иногда и бронетехники. По ним работает украинская артиллерия и минометы.

В тоже время на карте Deep State территория завода помечена как захваченная РФ.

Ранее россияне заявили о захвате огнеупорного завода в Красногоровке. Российский военкор Сладков утверждал, что предприятие полностью перешло под контроль россиян.

Также ранее замкомандира бригады ВСУ назвал ситуацию самой угрожающей с начала войны.

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