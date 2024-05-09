ВСУ ликвидировали часть штурмовых групп РФ, которые прорвались на огнеупорный завод Красногоровки
Спикер группировки "Хортица" Назар Волошин заявил, что ВСУ ликвидировали часть штурмовых групп РФ, которые прорвались на огнеупорный завод Красногоровки.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
При это отметил, что бои продолжаются за завод.
"Те группы, которые прорвались в Красногоровку на огнеупорный завод, были ликвидированы частично. А те, кто остались, находятся в сложном положении, поскольку практически у них отсутствуют поставки боекомплекта и поддержка бронетехники. Сейчас там продолжаются бои", - сообщил Волошин.
По его словам, в целом продолжаются попытки РФ штурмовать город с востока небольшими штурмовыми группами, а иногда и бронетехники. По ним работает украинская артиллерия и минометы.
В тоже время на карте Deep State территория завода помечена как захваченная РФ.
Ранее россияне заявили о захвате огнеупорного завода в Красногоровке. Российский военкор Сладков утверждал, что предприятие полностью перешло под контроль россиян.
Также ранее замкомандира бригады ВСУ назвал ситуацию самой угрожающей с начала войны.
Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.