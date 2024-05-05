Советник президента США Джейк Салливан считает, что Украина будет стремиться начать новое контрнаступление в 2025 году.

Об этом он сказал на фестивале FT Weekend в Вашингтоне.

Салливан заявил, что он все еще ожидает "российского наступления в предстоящий период". С новой помощью из Вашингтона у Киева будет возможность "держать линию фронта" и "гарантировать, что Украина выдержит российское нападение" в течение 2024 года.

По словам советника, в следующем году Украина намерена "двигаться вперед, чтобы вернуть территорию, которую русские у нее отобрали".

Financial Times указывает, что это - "наиболее четкое изложение того, как Белый дом рассматривает развитие конфликта, если президент Джо Байден выиграет выборы в ноябре".

В свою очередь приход Дональда Трампа к власти будет означать попытки "быстро положить конец конфликту и искать урегулирование путем переговоров".

Также, напоминает FT, любое новое наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования со стороны Конгресса, который с большим трудом и задержкой одобрил нынешнюю помощь.

Ранее СМИ писали, что Запад будет требовать военных успехов от Украины после получения новой помощи.

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