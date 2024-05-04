Российские паблики пишут о захвате огнеупорного завода в Красногоровке Донецкой области.

Публикуется видео установки флага РФ над одним из корпусов. Российский военкор Сладков утверждает, что предприятие полностью перешло под контроль россиян.

Украина официально этого не подтверждала. На карте военного телеграм-канала Deep State территория завода находится в серой зоне.

Кирпичный завод является ключевой точкой обороны в Красногоровке. Остальная часть данного населённого пункта – преимущественно частный сектор.

Ранее Deep State писал, что армия РФ значительно продвинулась в Красногоровке.

Война в Украине идёт уже 801-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В публикации рассказывается о судьбе Часова Яра и в целом обстановке на фронте, откровениях генерала Скибицкого и последних новостях о мобилизации.

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