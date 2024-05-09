Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин подтвердил, что россияне прорвались на территорию огнеупорного завода в Красногоровке, но сказал, что они там заблокированы ВСУ.

"Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в том числе 59-й бригады, враг был блокирован, и он пока находится там. Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта", - рассказал Волошин.

Также он сообщил, что россияне проводят штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытаются штурмовать восточную часть Первомайского.

"У Невельского они также заходят малыми группами, контратакуют, наши воины их отбивают", - заявил Волошин.

Напомним, ранее российские военные телеграм-каналы заявляли, что армия РФ взяла под контроль огнеупорный завод (ключевой центр обороны ВСУ) и центр Красногоровки.

Также украинский военный паблик Deep State сообщал, что российские войска значительно продвинулись в Красногоровке.