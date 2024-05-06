Целью текущего наступления россиян на восточном фронте является выход к Курахово и Покровску. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск", - пишет главком.

В целом ситуацию на востоке он назвал "сложной". Украина пытается истощать армию РФ, чтобы сорвать ее планы и "выиграть время для формирования и подготовки наших резервов".

Были приняты решения по усилению обороны резервами и дополнительными ракетами, боеприпасами, дронами и средствами РЭБ.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил о планах РФ по наступлению на Харьков и Сумы.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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