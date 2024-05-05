Украинский военный паблик Deep State подтверждает захват Россией двух сел - Архангельского под Очеретино и Котляровки на Купянском направлении.

"Враг оккупировал Архангельское и Котляровку, вышел на административные границы Очеретино и продвинулся у Новопокровского, Уманского, Первомайского и Красногоровке" - говорится в заявлении.

Напомним, о захвате Архангельского на Авдеевском направлении вчера заявляли российские военные паблики. В РФ опубликовали видео, как утверждается, с отходом украинских военных из Архангельского с нанесением по ним артиллерийских ударов.

Также в России вчера заявили о захвате села Котляровка на Купянском направлении. В российских СМИ опубликовали видео с российским флагом из деревни.

Война в Украине идет уже 802-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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