Сегодня российские паблики заявили о захвате села Котляровка на Купянском направлении. В своих СМИ они опубликовали видео с российским флагом из деревни.

На карте ресурса Deep State треть села обозначена под контролем РФ и до половины - в серой зоне. Котляровка выходит на трассу, которая ведет в Купянск с юга.

Украина этого не подтверждала.

Напомним, сегодня военные паблики РФ заявили о захвате Архангельского на Авдеевском направлении. Украина потерю села не подтверждает. На карте Deep State часть Архангельского находится в серой зоне.

Недавно Deep State сообщал, что российские войска прорвали оборону украинской армии в Кисловке под Купянском.

Война в Украине идет уже 801-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В публикации рассказывается о судьбе Часова Яра и в целом обстановке на фронте, откровениях генерала Скибицкого, последних новостях о мобилизации.

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