Сегодня российские военные паблики заявили, что ВСУ покинули село Архангельское близ Очеретино и населенный пункт перешел под контроль РФ.

Об этом они сообщили в соцсетях.

РФ также опубликовали видео, как утверждается, с отходом украинских военных из Архангельского с нанесением по ним артиллерийских ударов.

Украина потерю села не подтверждает.

На карте DeepState часть Архангельского находится в серой зоне.

Ранее 115-й бригада ВСУ опровергла самовольное оставление позиций в районе Очеретино. Пресс-служба 115-й ОМБр называет "неправдивым" заявление, что "прорыв россиян стал возможным после того, как 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ неожиданно самовольно покинула свои позиции и скрылась".

Напомним, что в бегстве с позиций 115-ю бригаду обвиняли также бойцы 47-й ОМБр.

Война в Украине идет уже 801-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В публикации рассказывается о судьбе Часова Яра и в целом обстановке на фронте, откровениях генерала Скибицкого, последних новостях о мобилизации.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.