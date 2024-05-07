Известный американский писатель Стивен Кинг призвал Владимира Путина и Владимира Зеленского "прекратить убивать людей" и подраться один на один.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Я думаю, что Путин и Зеленский должны прекратить убивать людей и уладить свои разногласия с глазу на глаз с оплатой за просмотр. Я хотел бы увидеть, как мистер З надерет задницу Путину", - написал Кинг в Х.

Отметим, что ранее Кинг призывал "не поддерживать умиротворителей, которые хотят оставить Украину позади".

Ранее в начале войны в Украине была зарегистрирована петиция о переименовании всех улиц Пушкина в честь Кинга за поддержку Украины.

Война в Украине идет уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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