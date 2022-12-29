"Мир в Украине". "Король ужасов" Стивен Кинг озвучил свое новогоднее желание
Самое большое желание знаменитого американского писателя Стивена Кинга – это мир в Украине.
Об этом сам "король ужасов" написал в Twitter своему коллеге.
На вопрос автора детективов Дона Уинслоу, который поинтересовался у своих подписчиков в соцсети об их самой большой персональной мечте в новом году, Кинг ответил: "Мир в Украине".
Напомним, в мае Стивен Кинг описал развитие военной ситуации в Украине. Он заявил, что президент России Владимир Путин недооценил нашу страну. По его словам, Путин предполагал, что "будет иметь дело с комнатной собачкой, а получил росомаху".
Ранее "Страна" рассказывала, что президента Владимира Зеленского просят переименовать все улицы Пушкина в Украине в честь Стивена Кинга.
Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.