Украинские морские дроны, которые вчера атаковали российский катер в Крыму, были впервые оснащены авиационными ракетами.

Об этом сообщают российские военные паблики и публикуют фото такого подбитого вчера дрона.

По их оценкам, эти ракеты "воздух-воздух" установлены для поражения вертолетов, которыми РФ атакует морские дроны.

По некоторым данным, у этих ракет есть тепловая головка самонаведения. То есть ракета захватывает цель сама - ей не нужны прицельные системы и локаторы.

Вчера же МО РФ опубликовало видео, как российский вертолет атакует морские дроны.

Напомним, вчера в ГУР сообщили об уничтожении скоростного российского катера в Крыму. Ударный морской дрон Magura V5 уничтожил катер в бухте Узкая.

Война в Украине идет уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Целью текущего наступления РФ на Донбассе является выход к Курахово и Покровску, заявил главком ВСУ Александр Сырский. В целом ситуацию он назвал сложной.

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