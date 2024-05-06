Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) заявляет об уничтожении скоростного российского катера в Крыму и публикует видео.

Сообщается, что ударный морской дрон Magura V5 уничтожил катер в бухте Узкая.

В РФ подтверждают атаку морскими дронами, но утверждают, что пять безэкипажных катеров были уничтожены и свои цели они не поразили.

Ранее появилось видео атаки морских дронов на российский боевой катер "Цезарь Куников".

Также мы писали о том, что были опубликованы видео морских дронов, которыми Украина атаковала Крымский мост.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область. Обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

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