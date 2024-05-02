Для подрыва Крымского моста в октябре 2022 года было применено твердое ракетное топливо, спрятанное в рулоны полиэтиленовой пленки.

Об этом пишут российские издания, ссылаясь на результаты экспертизы.

"В качестве основного заряда, согласно выводам экспертов, использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы", - сообщает "КоммерсантЪ".

Мощность этого заряда российские взрывотехники оценили примерно в 10 тонн тротила. Детонатором, по их мнению, послужило маленькое взрывное устройство, заряженное пластитом, а сработало оно от сигнала GPS-навигатора в заданной точке маршрута грузовика, который вез этот груз.

Взрыв 8 октября 2022 года разрушил два пролета автомобильной части моста, а также поджег цистерны в поезде, который оказался рядом на железнодорожной части моста в момент взрыва.

Российский Следственный комитет утверждает, что этот взрыв организовала Служба безопасности Украины.

Согласно материалам следствия, твердое ракетное топливо и детонатор были упакованы в рулоны пленки предположительно на территории Украины, затем этот груз был отправлен в болгарский город Русе на Дунае, затем переправлен в грузинский Поти, затем - в Ереван, где подменили часть документов.

После этого груз через Грузию привезли в Россию, в Армавир, а оттуда ничего не знавший водитель повез его на грузовике в Крым. По документам это была поставка от одной фирмы из Ульяновска другой фирме в Симферополь.

Соучастниками этой операции, которую российские власти называют терактом, Следственный комитет объявил восьмерых граждан России, Украины и Армении.

Напомним, в последнее время усилились намеки на возможный новый удар по Крымскому мосту.

Мы анализировали в нашем недавнем итоговом материале, как ВСУ будут пытаться разрушить Крымский мост.