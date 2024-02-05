Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа считает, что до конца года Крымский мост не достоит.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально "покойником" и добавил, что знает, как это сделать.

"Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно (его не будет)", – сказал Неижпапа.

Ранее глава СБУ Василий Малюк также заявил, что Крымский мост "обречен". Он рассказывал, как СБУ подрывала мост, в частности, с помощью морских беспилотников "Sea Baby".

А экс-командующий армии США заявил, что украинские военные уничтожат Крымский мост, когда получат ракеты ATACMS и Taurus.

Напомним, первый подрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда взорвался грузовик, перевозивший взрывчатку под видом другого груза. В ФСБ практически сразу заявили, что за преступлением стоят власти Украины.

Ночью 17 июля Крымский мост был атакован второй раз за время вторжения России в Украину двумя надводными беспилотниками.

Также мы писали, что в РФ осудили полковника Росгвардии Сергея Волкова за ненадлежащее обеспечение защиты Крымского моста.