Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк считает, что Крымский мост "обречен". Также Малюк пообещал много "новых сюрпризов".

Об этом глава украинской спецслужбы заявил в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис".

Он рассказал, как СБУ подрывала мост, в частности, с помощью морских беспилотников "Sea Baby".

Еще летом Василий Малюк заявил, что подрыв Крымского моста в октябре прошлого года - это "реализация СБУ". Таким образом он впервые сообщил, кто стоит за спецоперацией.

Напомним, первый подрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда взорвался грузовик, перевозивший взрывчатку под видом другого груза. В ФСБ практически сразу заявили, что за преступлением стоят власти Украины.

Ночью 17 июля Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками. Пострадала девочка, ее родители погибли.

Ранее в ВСУ заявили, что Крымский мост после полученных повреждений уже не будет функционировать в прежнем режиме. Кроме того, ему осталось не так много времени существовать.

В середине сентября сообщалось, что россияне открыли движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в результате атаки дронов в июле.