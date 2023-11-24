"Будут новые сюрпризы". Глава СБУ считает, что Крымский мост "обречен"
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк считает, что Крымский мост "обречен". Также Малюк пообещал много "новых сюрпризов".
Об этом глава украинской спецслужбы заявил в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис".
Он рассказал, как СБУ подрывала мост, в частности, с помощью морских беспилотников "Sea Baby".
Еще летом Василий Малюк заявил, что подрыв Крымского моста в октябре прошлого года - это "реализация СБУ". Таким образом он впервые сообщил, кто стоит за спецоперацией.
Напомним, первый подрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда взорвался грузовик, перевозивший взрывчатку под видом другого груза. В ФСБ практически сразу заявили, что за преступлением стоят власти Украины.
Ночью 17 июля Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками. Пострадала девочка, ее родители погибли.
Ранее в ВСУ заявили, что Крымский мост после полученных повреждений уже не будет функционировать в прежнем режиме. Кроме того, ему осталось не так много времени существовать.
В середине сентября сообщалось, что россияне открыли движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в результате атаки дронов в июле.