В РФ осудили полковника Росгвардии Сергея Волкова за ненадлежащее обеспечение защиты Крымского моста.

Об этом сообщают российские СМИ.

Второй западный окружной военный суд РФ приговорил к тюремному заключению Волкова, который занимал должность начальника отдела морского управления Росгвардии в должности полковника.

Волкова признали виновным по делу о закупке неисправных комплексов "Орёл-БПЛА", что предназначались для обеспечения защиты Крымского моста.

Обвиняемого задержали в марте прошлого года. По данным следствия, на заводе его предупреждали, что закупаемые комплексы беспилотников имеют ограниченный функционал, поэтому не могут выполнять задачи, поставленные перед Росгвардией, а именно выявлять малые дроны.

В итоге Росгвардия через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от использования купленных БПЛА.

Осуждённому вынесли приговор в виде шести лет колонии общего режима. При этом прокурор просил назначить подсудимому семь лет колонии общего режима, а также лишить звания полковника. Тем не менее лишать государственных наград его не стали.

Ранее экс-командующий армии США заявил, что украинские военные уничтожат Крымский мост, когда получат ракеты ATACMS и Taurus.

Напомним, Крымский мост за время масштабной войны в Украине был атакован не раз, в том числе морскими дронами.