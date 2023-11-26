В РФ мобилизованный из Бурятии инсценировал свою смерть, чтобы не возвращаться на войну в Украину.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

По данным пабликов, 2 марта Зоригто Арабжаеву дали десять дней отпуска, после которых он должен был вернуться на службу, но Арабжаев исчез.

В конце апреля его начала искать военная полиция РФ. Когда домой к Арабжаеву пришли, дверь открыл его младший сын. Он показал полицейским свидетельство о смерти отца. В документе было написано, что Зоригто Арабжаев умер 7 марта 2023 года.

Документ оказался поддельным. Как выяснило следствие, свидетельство о собственной смерти Зоригто купил у неизвестного, чтобы не возвращаться на войну в Украину.

Во время повторного визита 4 мая полицейские застали Арабжаева дома. Уже 2 ноября Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима за дезертирство.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в оккупированной Херсонской области россияне обходили дома в поисках своих дезертиров.

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