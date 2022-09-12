Убийство "замглавы ВГА" Каховского района Херсонской области Виталия Гуры в начале августа оказалось инсценировкой ФСБ России.

Об этом заявили в эфире российского "Первого канала".

То есть, Гура жив. О его ранении из пистолета во дворе его дома сообщили еще 6 августа.

В тот день слухи о его смерти то появились, то опровергались. Но затем были якобы подтверждены официально.

Вместе с тем, российские СМИ публикуют интервью с живым "замглавы ВГА" Каховского района Херсонского области Виталием Гурой. Также раскрываются цели инсценировки.

Как сообщается, СБУ якобы планировала покушение на него, "поэтому для спасения жизни Гуры" ФСБ инсценировала его смерть.

"В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идёт покушение, предоставили запись, что меня хотят убить", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что взрывом в Бердянске был подорван автомобиль местного "коменданта".

Также мы писали, что в Херсоне сообщали о попытке покушения на "чиновника" оккупантов. Сообщалось, что его с контузией и ранениями по всему телу доставили в больницу.